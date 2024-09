Wagen rollte plötzlich los: Postbotin (†41) nach tragischem Unfall verstorben

Solingen - Nach einem tragischen Unfall Ende Juli in Solingen ist eine Postbotin (†41) ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Frau hatte versucht, ihr davonrollendes Fahrzeug zu stoppen und wurde dabei eingeklemmt.

Am 25. Juli 2024 war die Postbotin beim Versuch, ihr davonrollendes Postauto zu stoppen, schwer verunglückt. (Archivbild) © Christoph Petersen

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei die Frau bereits am vergangenen Freitag aufgrund ihrer Verletzungen verstorben.

Die Postbotin hatte am 25. Juli im Solinger Stadtteil Cronenberg Pakete ausgetragen, als sie bemerkte, wie sich ihr Auto plötzlich führerlos in Bewegung setzte. Bei dem Versuch, den Postwagen von außen zu stoppen, wurde sie jedoch zwischen ihrem Wagen und einem am Seitenrand parkenden Auto eingeklemmt.

Noch vor Ort musste die Frau daraufhin reanimiert werden. Anschließend wurde sie in eine Klinik transportiert.

Neue Informationen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.