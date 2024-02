29.02.2024 08:00 2.334 Teenager klauen Carsharing-Auto, flüchten vor der Polizei und bauen Unfall

Am Mittwoch sollen vier Jugendliche ein Carsharing-Auto in Düsseldorf geklaut haben und damit vor den Beamten geflüchtet sein. Am Ende bauten sie einen Unfall.

Von Jonas Reihl

Düsseldorf - Dieser Einsatz war ganz und gar nicht alltäglich für die Düsseldorfer Polizei! Am Mittwoch sollen vier Jugendliche ein Carsharing-Auto geklaut haben und damit vor den Beamten geflüchtet sein. Mit diesem Wagen eines bekannten Carsharing-Anbieters sollen die vier Jugendlichen vor der Polizei abgehauen sein. © Tim Oelbermann Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, habe sich die wilde Verfolgungsjagd auf der A46 abgespielt. Im Einsatz waren laut Sprecher 20 Wagen sowie ein Hubschrauber der Polizei. Demnach sollten die Jugendlichen, die sich alle im Alter von 14 und 15 Jahren befinden sollen, gerade von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden, weil das besonders junge Alter des Fahrers aufgefallen war. Als die Beamten Anhaltezeichen gaben, flüchteten die Teenager mit dem gestohlenen Mietwagen zur Autobahn in Richtung Wuppertal - und gaben kräftig Gas. Unfall Tödlicher Unfall auf Landstraße: 39-Jähriger kracht frontal gegen Baum An der Ausfahrt Haan-Ost fuhr der Wagen schließlich von der Autobahn ab und bog in ein Industriegebiet in Düsseldorf-Haan ein. Wilde Fluchtfahrt nahm Ende in einem Gebüsch - Jugendliche polizeibekannt Auf der Flucht habe das Fahrzeug noch mindestens ein parkendes Auto touchiert und beschädigt, bevor die wilde Fahrt in einem Gebüsch ihr Ende fand. Die Jugendlichen versuchten anschließend noch, zu Fuß vor den Beamten zu flüchten, konnten allerdings nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Verletzt wurde bei der ganzen Aktion glücklicherweise niemand. Die Teenager sind bereits wegen verschiedener Delikte polizeibekannt sein.

