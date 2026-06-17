Zusammenstoß auf Radweg: 80-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle

Kelsterbach - Zwei Fahrräder kollidierten miteinander, eine 80-jährige Frau stürzte und erlitt tödliche Verletzungen! Die Polizei sucht Zeugen zu dem tragischen Unfall im südhessischen Kelsterbach.

Bei einem Unfall in Kelsterbach wurde eine 80-jährige Fahrradfahrerin tödlich verletzt. © 5VISION.NEWS

Das Unglück ereignete sich am Mittwoch gegen 13.50 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Rüsselsheimer Straße, etwa in Höhe des Staudenrings, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte.

Demnach war ein 58 Jahre alter Mann mit einem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs. Aus einer nahe liegenden Unterführung kommend fuhr eine 80-jährige Fahrradfahrerin in der entgegengesetzten Richtung.

"Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Beteiligten, woraufhin die Frau stürzte", ergänzte ein Sprecher.

Die 80-Jährige erlitt tödliche Verletzungen, sie starb noch an der Unfallstelle.