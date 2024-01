14.01.2024 21:58 Spielende Kinder brechen auf Eisfläche ein und geraten unter Wasser

In der Münsterstraße in Düsseldorf-Rath sind am Sonntag (14. Januar) gegen 17.53 Uhr zwei etwa zehn Jahre alte Kinder auf einer Eisfläche eingebrochen.

Von Frederick Rook

Düsseldorf - In Düsseldorf-Rath sind am Sonntagnachmittag gegen 17.53 Uhr zwei Kinder ins Eis eingebrochen. Die Feuerwehr warnt: Gerade bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind Eisflächen unberechenbar. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie die Feuerwehr der NRW-Landeshauptstadt mitteilte, spielten die beiden etwa zehn Jahre alten Jungs in der Münsterstraße auf einer nur zum Teil zugefrorenen Eisfläche. Plötzlich gab der Boden unter ihnen nach. Für einen kurzen Moment waren sie sogar vollständig unter Wasser. Mehrere Ersthelfer reagierten sofort und wählten den Notruf 112. Zusätzlich versuchten sie die Kinder mit Jacken und anderen Hilfsmitteln zu erreichen. Nachdem die Augenzeugen beruhigend auf die Kinder eingewirkt hatten, konnten diese sich in Richtung "Ufer" bewegen. Unfall Tödlicher Unfall: 20-Jähriger verliert Kontrolle über Wagen und stirbt Dort wurden sie schließlich von helfenden Händen aus dem eiskalten Wasser gezogen. Ein Krankenwagen brachte das unvorsichtige Duo mit einer leichten Unterkühlung und einem großen Schreck ins Krankenhaus. Aus aktuellem Anlass warnt die Düsseldorfer Feuerwehr noch einmal eindringlich vor den Gefahren bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Gerade dann sind Eisflächen nämlich unberechenbar, weil die Dicke und Tragfähigkeit der Eisschicht meist nicht abgeschätzt werden können.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa