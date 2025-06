Ex-Partnerin mit Messer attackiert: Polizei stoppt Angreifer mit Taser

Düsseldorf - Ein 35-jähriger Mann soll am Dienstagabend in Düsseldorf seine Ex-Partnerin (33) auf offener Straße bedroht haben. Die Polizei stoppte ihn mit einem Taser.

Alles in Kürze

Weil der Angreifer (35) sein Messer nicht ablegen wollte, setzte die Düsseldorfer Polizei einen Taser ein. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Die 33-Jährige habe sich in eine Arztpraxis flüchten wollen, ihr Ex-Partner sei ihr aber gefolgt, habe in der Praxis ein Messer gezückt und versucht, sie zu verletzen, berichtet die Sicherheitsbehörde am Mittwoch.

Die Frau habe den Angriff demnach zwar abwehren können. Dabei habe sie allerdings leichte Blessuren erlitten.

Der 35-Jährige flüchtete anschließend in einen Park, wo ihn Beamte der Polizei schließlich stellen konnten.

Weil er das Messer trotz Aufforderung nicht fallen ließ, hätten die Beamten schließlich einen Taser - einen Elektroschocker - eingesetzt, um ihn zu stoppen.