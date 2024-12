Zwei Straßenbahn-Unfälle in Mannheim: Feuerwehr befreit Schwerverletzten!

Mannheim - Gleich zwei schwere Unfälle zwischen Autofahrern und Stadtbahnen ereigneten sich am Dienstag in Mannheim. Zwei Menschen wurden teils schwer verletzt.

Der Audi wurde abgeschleppt. Auch die Straßenbahn konnte ihre Fahrt nicht fortsetzen. © Priebe/pr-video

Gegen 9.30 Uhr verunfallte eine 24-jährige Audi-Fahrerin auf dem Weg in die Mannheimer Innenstadt. Sie war in der Waldhofstraße unterwegs und wollte in die Hohwiesenstraße abbiegen, als sich eine Straßenbahn näherte. Der Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen und kam in eine Klinik. Der Stadtbahn-Fahrer (55) sowie die 37 Fahrgäste blieben unverletzt.

Der betroffene Bereich war rund eine Stunde gesperrt. Demnach waren auch die Linien 1 und 3 von Ausfällen betroffen, wie die Polizei mitteilte. Der Gesamtschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

Etwas später, gegen 11.30 Uhr, kam es in der Dürerstraße zu einer weiteren Kollision. Hier stieß ein 42 Jahre alter VW-Fahrer beim Abbiegevorgang mit einer Stadtbahn der Linie 6 zusammen, die laut Polizeiangaben Vorfahrt hatte.

Der VW drehte sich daraufhin und krachte gegen einen Smart. Der 42-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt kam er in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Die betroffene Straße wurde bis in die Nachmittagsstunden gesperrt. Mittlerweile kann sie wieder befahren werden.