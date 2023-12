Zwei Todesopfer bei Horror-Unfall in Sachsen

Markersbach - Heftiger Unfall am Samstagabend im Erzgebirge !

Der Fahrer dieses Autos ist in einer Klinik. Seine Beifahrerin starb nach der tragischen Kollision. © Niko Mutschmann

Ersten Informationen vom Ort des Geschehens zufolge kollidierten gegen 17.15 Uhr auf der B101 in Markersbach zwei Fahrzeuge frontal miteinander.

Als die Retter an der Unfallstelle eintrafen, war es für einen der beiden Fahrer bereits zu spät. Er konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden.

In dem anderen Wagen saßen zwei Personen, die mit hydraulischem Werkzeug befreit werden mussten. Während der Fahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde, starb die Beifahrerin im Rettungswagen an der Unglücksstelle.

Die Bundesstraße wird in dem beschaulichen Ort bis in die Nacht gesperrt sein.

Ein unabhängiger Gutachter nahm am Abend noch seine Arbeit auf. Auch die Staatsanwaltschaft soll vor Ort sein und zum Hergang des Unfalls ermitteln.