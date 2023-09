Zwei Tote bei Horror-Unfall! BMW gerät in Gegenverkehr und kracht frontal in Fiat

Clenze - Schrecklicher Unfall im Landkreis Lüchow-Dannenberg ! Am Dienstagabend sind bei einem Frontalcrash auf der B71 zwischen Spithal und Winterweyhe zwei Menschen gestorben.

Bei einem Unfall auf der B71 im Landkreis Lüchow-Dannenberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Mittwochmorgen erklärte, war ein 23 Jahre alter Mann nach ersten Erkenntnissen gegen 20.30 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße unterwegs.

In einer Rechtskurve fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus und geriet dabei in den Gegenverkehr. Der Wagen krachte frontal in einen entgegenkommenden Fiat.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge komplett zerstört. Der Fiat überschlug sich daraufhin und kam auf einem Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der BMW landete ebenfalls neben der Fahrbahn.

Der Unfall war so heftig, dass beide Autofahrer noch vor Ort verstarben.

Es entstand ein Sachschaden von mehr als 25.000 Euro. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde neben einer Drohne auch ein Gutachter eingesetzt, um den Unfallhergang zu ermitteln.