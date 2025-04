Zwei Verletzte bei Stadtbahn-Unfall in Karlsruhe

Karlsruhe - Zwischen einer Stadtbahn und einem Transporter krachte es am Donnerstagmittag in Karlsruhe!

In der Weststadt rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. © Tim Müller / EinsatzReport24

Gegen 11.40 Uhr war ein Transporter-Fahrer (55) in der Kriegsstraße in Richtung Südtangente unterwegs. In der Nähe des Brauhauses "Kühler Krug" überfuhr er ein Rotlicht, wie die Polizei mitteilte.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einer Stadtbahn der Linie 5, die in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Sowohl die Straßenbahnfahrerin (39) als auch der 55-Jährige erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus.