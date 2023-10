Zweimal Totalschaden bei Abbiege-Crash

Kirchberg - Am Sonntag ist es in Kirchberg ( Landkreis Zwickau ) zu einem schweren Unfall gekommen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 25.000 Euro. (Symbolbild) © 123RF/uschidaschi

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein VW-Fahrer (19) gegen Mittag auf der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs. Als er in die Robert-Seidel-Straße abbiegen wollte, stieß der VW mit einem Volvo (Fahrer: 55) zusammen.

"Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Die beiden Autos hatten nicht so viel Glück. Sowohl an dem VW als auch an dem Volvo entstand Totalschaden.