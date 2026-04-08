Vollsperrung! Auto geht während der Fahrt in Flammen auf

Nordholz - Dramatischer Zwischenfall auf der Autobahn: Am Dienstag ist ein Wagen während der Fahrt auf der A27 bei Nordholz ( Niedersachsen ) plötzlich in Flammen aufgegangen! Der Fahrer hatte Glück.

Auf der A27 ist ein Auto am Dienstag während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich noch ins Freie retten. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Vorfall gegen 23.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde ereignet.

Demnach war ein 50-jähriger Mann aus Bremerhaven dort mit seinem Wagen in Richtung Walsrode unterwegs, als er plötzlich Rauch bemerkte, der aus dem Motorraum des Autos kam.

Der Fahrer stoppte seinen Wagen auf dem Standstreifen und rettete sich ins Freie. Anschließend musste er mitansehen, wie das Auto lichterloh in Flammen aufging!

Dabei wurde der Wagen völlig zerstört. Der entstandene Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Der 50-Jährige blieb unverletzt.