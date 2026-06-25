160-Millionen-Kredit für Galeria: Trotzdem drohen weitere Filialschließungen

Düsseldorf - Galeria verschafft sich Luft: Die angeschlagene Warenhauskette erhält eine neue Kreditfinanzierung von bis zu 160 Millionen Euro.

Der neue 160-Millionen-Kredit soll dem Unternehmen kurzfristig finanzielle Luft verschaffen. © Sebastian Gollnow/dpa

Das sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Düsseldorf. Nach dpa-Informationen sind zugleich weitere Filialschließungen vorgesehen.

Die Kreditlinie stellt die US-Investmentgesellschaft Gordon Brothers bereit, abgesichert durch die Warenbestände von Galeria. Die Verhandlungen liefen über Wochen.

Grundlage war ein Gutachten der Unternehmensberatung AlixPartners zur wirtschaftlichen Lage des Konzerns.

Das Geld ist an einen Sanierungsplan über drei Jahre gekoppelt. Galeria will dabei prüfen, welche Standorte noch rentabel sind, und gleichzeitig mit Vermietern über niedrigere Mieten und flexiblere Verträge verhandeln.

"Wir durchleuchten das gesamte Filialnetz, denn jedes Haus soll künftig wirtschaftlich tragfähig sein", sagt Geschäftsführer Tilo Hellenbock. Als Grund nennt das Unternehmen weiter das schwache Konsumklima.