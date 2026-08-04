04.08.2026 16:48 Weniger Impfstoff-Nachfrage: Biontech macht Milliardenverlust!

Wegen der weltweit geringen Nachfrage nach Covid-19-Impfstoff hat das Mainzer Unternehmen Biontech im ersten Halbjahr 2026 einen Milliardenverlust eingefahren.

Von Christian Schultz

Mainz - Die weltweit geringere Nachfrage nach Covid-19-Impfstoff hat Biontech im ersten Halbjahr 2026 einen Milliardenverlust eingebrockt.

Die weltweit geringe Nachfrage nach dem Covid-19-Impfstoff macht dem Mainzer Unternehmen Biontech gerade schwer zu schaffen. © Boris Rössler/dpa Unter dem Strich stand bei den Mainzern in den ersten sechs Monaten ein Minus von 1,35 Milliarden Euro (Vorjahr: 802,4 Millionen), wie das Unternehmen mitteilte. Auf die Nachfrage nach dem Vakzin drückt demnach auch, dass in Deutschland bestehende Impfstoffvorräte in der Impfsaison 2026 genutzt werden können. Biontech rechnet entsprechend auch mit weniger Umsatz im Gesamtjahr 2026. Die Mainzer gehen nunmehr von Erlösen zwischen 1,6 und 1,9 Milliarden Euro aus. Noch im März hatten sie von 2 bis 2,3 Milliarden Euro gesprochen.

Standorte schließen, Fokus auf die Entwicklung neuer Produkte

Unternehmenschef Ugur Sahin (60) wird Biontech spätestens im Februar 2027 verlassen. © Sebastian Gollnow/dpa Im Mai hatte Biontech angekündigt, Standorte in Idar-Oberstein, Marburg und Tübingen bis Ende 2027 zu schließen. Der Betrieb in Singapur soll voraussichtlich im ersten Quartal 2027 eingestellt werden. Ungeachtet dieser Zahlen sieht sich Biontech auf gutem Wege bei der Entwicklung neuer Produkte, vor allem in der Onkologie. In dem Bereich sei die Pipeline deutlich vorangebracht worden, sagte Unternehmenschef Ugur Sahin (60). Ein Hoffnungsträger ist etwa ein Wirkstoffkandidat namens Pumitamig, früher BNT327, zu dem späte Studien etwa für Lungen- und Brustkrebs laufen.

Neuer Biontech-Chef steht in den Startlöchern

Sahins Nachfolger wird Guido Oelkers, der vom schwedischen Biopharma-Unternehmen Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) kommt. © Sobi – Swedish Orphan Biovitrum AB/dpa