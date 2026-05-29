Arbeitslosigkeit sinkt unter 3 Millionen: Arbeitsmarkt-Chefin sieht trotzdem schwarz

Nürnberg - Der deutsche Arbeitsmarkt kriselt weiter. Im Mai gibt es saisonbedingt eine Entlastung - eine Trendwende ist aber weiterhin nicht in Sicht.

Der deutsche Arbeitsmarkt schwächelt weiter. © Philip Dulian/dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai im Vergleich zum Vormonat um 58.000 auf 2,95 Millionen gesunken und unterschreitet damit wieder die Marke von drei Millionen. Die Zahl ist jedoch um 31.000 Arbeitslose höher als im Mai 2025, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg in ihrer Mai-Statistik mit.

Die Arbeitslosenquote betrug im Mai 6,3 Prozent, 0,1 Prozentpunkte weniger als im April aber 0,1 Punkte höher als im Mai 2025. Für die Mai-Statistik hat die Bundesagentur Datenmaterial verwendet, das bis zum 12. des Monats vorlag.

"Trotz eines Rückgangs der Arbeitslosigkeit ist die Frühjahrsbelebung in diesem Jahr nicht wirklich in Fahrt gekommen", sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles (55), anlässlich der monatlichen Pressekonferenz in Nürnberg.

Der Rückgang sei möglicherweise mehr auf einen schwachen April als auf einen starken Mai zurückzuführen. Eine Trendwende hin zu einer positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt sei weiterhin nicht in Sicht.