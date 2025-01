Arbeitslosigkeit trotz Fachkräftemangel: Millionen für Weiterbildung und mehr Tempo bei Zuwanderung

Nürnberg - Weiterbildung und Zuwanderung sollen gegen den Fachkräftemangel in Bayern helfen. Dafür wollen die Arbeitsagenturen 670 Millionen Euro in diesem Jahr in die Weiterbildung investieren – 55 Millionen Euro mehr als 2024, wie der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Markus Schmitz sagte.