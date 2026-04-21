Aus Aprilscherz wird Realität: IKEA bringt Köttbullar-Lolli raus

Hofheim-Wallau - Was als Aprilscherz für Lacher sorgte, wird bei "IKEA" künftig im Regal zu finden sein. Der bekannte Möbelhersteller bringt tatsächlich einen "Kötbullar-Lolli" auf den Markt.

Der schwedische Möbelhersteller hat einen Aprilscherz Realität werden lassen und einen "Köttbullar-Lolli" angekündigt. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

"Ja, den Köttbullar-Lolli gibt es wirklich", teilte der schwedische Konzern auf seiner Website mit. Der Fleischbällchen-Lutscher ist dabei eine Co-Produktion von IKEA und dem für seine mühsam aufzufriemelnden Lollis bekannte Süßwarenhersteller "Chupa Chups".

"Diese überraschende Köstlichkeit verbindet einen schwedischen Klassiker mit der verspielten Kreativität von Chupa Chups und verleiht bekannten Aromen eine witzige Note - und ja, der Lolli ist komplett vegan", schrieb IKEA.

Der Lolli soll bald in ausgewählten Filialen erhältlich sein. Ein genauer Termin stand noch nicht fest.

Dafür ist bereits bekannt, wie das kuriose Produkt aussieht. Mit dem von IKEA pünktlich zum 1. April veröffentlichten Fleischbällchen am Stil hat dieser jedoch wenig gemein. Vielmehr wirkt der gelb-orange Farbton auf den ersten Blick fruchtig.