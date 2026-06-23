Aus für Playmobil-Produktion in Deutschland

Zirndorf - Die Playmobil-Produktion in Deutschland ist Geschichte: Eine Woche vor der offiziellen Schließung des Werks in Mittelfranken sind die verbliebenen Beschäftigten gegen Bezahlung freigestellt worden.

Das Playmobil-Werk in Dietenhofen wird zum 30. Juni schließen. © Alexander Rüsche/dpa

"Die Produktion ruht", sagte ein Sprecher des Herstellers Horst Brandstätter Group.

Die Produktion der international bekannten Playmobilfiguren soll aus Kostengründen in den Werken in Malta und Tschechien gebündelt werden. Produktentwicklung, Verwaltung, Marketing, Vertrieb und Logistik sollen dem Sprecher zufolge in Deutschland bleiben. "Playmobil bleibt als traditionsreicher Spielzeughersteller in Deutschland verwurzelt", sagte er.

Der Hersteller aus dem mittelfränkischen Zirndorf hatte im Februar überraschend verkündet, das Werk in Dietenhofen zum 30. Juni zu schließen. Mit den Arbeitnehmervertretern wurde ein Sozialplan mit einer Transfergesellschaft sowie Abfindungen für die rund 350 betroffenen Beschäftigten vereinbart.

Die Gewerkschaft IGBCE kritisierte damals nicht nur die Schließung als falschen Schritt, sondern auch die Kommunikation. Auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg Ende Januar hatte Playmobil-Vorstand Bahri Kurter noch davon gesprochen, dass einiges für eine Trendumkehr bei dem angeschlagenen Hersteller spreche.

Eine Woche später wurde die Belegschaft über die Verlagerung der Produktion in Dietenhofen informiert.