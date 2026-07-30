Großer Gewinner der hohen Spritpreise: Shell scheffelt viel mehr Geld als üblich

London (England) - Die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Öl- und Gaspreise lassen die Gewinne bei Shell weiter sprudeln. Der Energiekonzern verdiente nach eigenen Angaben vom Donnerstag im zweiten Quartal so viel wie seit Beginn des Ukraine-Kriegs nicht mehr.

Klarer Krisengewinner: Die hohen Spritpreise machen Shell noch reicher. © Bildmontage: Leonie Asendorpf/dpa, Hannes P Albert/dpa

Der bereinigte Nettogewinn sprang auf 9,8 Milliarden US-Dollar und lag damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor, wie Shell in London mitteilte. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen von Analysten und auch den Wert von 6,9 Milliarden Dollar aus dem ersten Quartal deutlich. An der Börse kam das gut an.

Die Aktie zog am Mittag knapp ein Prozent an und baute damit das Kursplus in diesem Jahr auf rund ein Viertel aus. Die Shell-Papiere legten in diesem Jahr in etwa so stark zu wie die des britischen Konkurrenten BP.

Noch stärker als die Papiere der beiden Unternehmen stieg der Kurs der Anteile des französischen Ölkonzerns Totalenergies. Diese verteuerten sich seit Ende 2025 um 35 Prozent. Damit zählen die Ölwerte in diesem Jahr zu den stärksten Titeln im europäischen Standardwerteindex Stoxx 50.

Neben höheren Öl- und Gaspreisen profitierte Shell vor allem von einem starken Handels- und Raffineriegeschäft. Der Konflikt im Nahen Osten beschert den großen Ölkonzernen derzeit einen kräftigen Schub, da die zusätzlichen Erträge aus Handel und Raffinerien die Belastungen durch mögliche Liefer- und Produktionsausfälle deutlich überwiegen.