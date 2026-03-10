Biontech-Gründer verlassen Unternehmen und gründen neues: Was sie jetzt vorhaben

Mainz - Die Impfstoff-Pioniere und Biontech-Gründer Ugur Sahin (60) und Özlem Türeci (59) werden das in der Corona-Pandemie weltweit bekannt gewordene Unternehmen verlassen. Das Forscher-Ehepaar will noch einmal etwas Neues wagen.

Den Biontech Gründern Ugur Sahin (60, l.) und Özlem Türeci (59) wurde unter anderem der Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. © Boris Roessler/dpa

Die Eheleute scheiden spätestens Ende 2026 aus, dann enden ihre aktuellen Dienstverträge, wie Biontech in Mainz mitteilte.

Ihr neues Biotechnologie-Unternehmen soll sich demnach auf die Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen.

Anteilseigner von Biontech wollen die Eheleute aber bleiben, derzeit halten sie nach Unternehmensangaben rund 15 Prozent.

Geplant ist laut Biontech, Rechte und mRNA-Technologien in das neue Unternehmen einzubringen. Im Gegenzug bekomme Biontech eine Minderheitsbeteiligung an der neuen Firma sowie Lizenzgebühren.

Auch seien Meilensteinzahlungen vereinbart worden, Biontech wird also bei Erreichen bestimmter Entwicklungsschritte Geld von dem neuen Unternehmen erhalten. Eine bindende Vereinbarung hierzu soll bis Ende des ersten Halbjahres 2026 abschlossen werden, erklärte Biontech.