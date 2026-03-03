Nach über 160 Jahren: Hemdenhersteller Eterna am Ende, Rettung gescheitert

Passau - Einer der bekanntesten deutschen Hemden- und Blusenhersteller ist am Ende: Nach 163 Jahren wird das insolvente Unternehmen Eterna im niederbayerischen Passau seinen Betrieb im Sommer einstellen, wie die Geschäftsführung mitteilte.

Eterna – als einer der letzten Vertreter einer einst florierenden deutschen Bekleidungsindustrie – kämpfte schon seit langem mit finanziellen Problemen. © Carsten Hoefer/dpa

In den vergangenen Monaten fand sich kein Käufer, der den in Schieflage geratenen Textilhersteller in Gänze übernehmen wollte. Zuvor berichtete die "Passauer Neue Presse".

Das 1863 gegründete Unternehmen beschäftigt laut Firmenwebseite am Passauer Hauptsitz gut 400 Mitarbeiter und ist vor allem für seine Geschäftshemden bekannt.

Eine Hauptkundengruppe sind Büroangestellte und Manager. Im Dezember hatte das Unternehmen Insolvenz beantragt, zunächst gab es mehr als 20 Anfragen potenzieller Investoren. Doch sprangen diese alle wieder ab.

"Eine Weiterführung des Geschäftsbetriebes der Eterna in Passau ist leider ausgeschlossen", hieß es in der Mitteilung der Geschäftsführung.

"Der mit der Einleitung des Insolvenzverfahrens angestrengte Verkaufsprozess ist ohne Ergebnis beendet worden." Verkauft wird nun lediglich der Firmenname "Eterna".