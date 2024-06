Deutsche Waffenschmiede ändert Plan: Hier soll der Schützenpanzer jetzt gebaut werden

Düsseldorf - Der Rüstungskonzern Rheinmetall will seinen Schützenpanzer Lynx jetzt auch in der Ukraine bauen. Eine entsprechende Absichtserklärung mit dem Land sei am Rande der Wiederaufbaukonferenz in Berlin unterzeichnet worden, teilte Rheinmetall am Mittwoch in Düsseldorf mit. Der Panzer wird bislang in Deutschland und Ungarn produziert.