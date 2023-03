IT-Umstellungen am Wochenende: Erhebliche Einschränkungen für Postbank-Kunden

Am kommenden Wochenende sollen in einem vorletzten Schritt Kundendaten der zur Deutschen Bank gehörenden Postbank auf eine gemeinsame IT-Plattform übertragen werden. © Martin Gerten/dpa

"Wir verdreifachen die Kapazitäten in den Call-Centern. Neben der Migration selbst war dies eine große Herausforderung im Januar: Wir hatten zeitweise Wartezeiten in den Call-Centern, die zu lang waren", sagte Karsten Roesch, einer der Projektleiter der Deutschen Bank, der dpa.

Von Freitag (31. März) bis einschließlich Montag (3. April) ist der vorletzte Schritt der Übertragung von Kundendaten der zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Postbank auf eine gemeinsame IT-Plattform geplant. Beim jüngsten Schritt rund um den Jahreswechsel hatten Kunden tagelang über große Probleme im Online-Banking geklagt.

Kundinnen und Kunden müssen sich nun also erneut auf Einschränkungen einstellen, wie die Postbank auf ihrer Internetseite erläutert: Von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 9 beziehungsweise 14 Uhr sind Bankgeschäfte weder per Postbank-App übers Smartphone noch online am heimischen Computer oder per Telefon möglich.

Das Abheben von Bargeld an Postbank-Automaten wird während der Umstellung nicht möglich sein.