Wegen extremer Dürre in Spanien: Schaumwein-Hersteller Freixenet in Not!

Wiesbaden/Sant Sadurní d’Anoia (Spanien) - Jahrelange Trockenheit lässt in Spanien Weinreben verdorren. Freixenet, liiert mit der Wiesbadener Traditionskellerei Henkell, verliert so den wichtigsten Rohstoff für Schaumwein.

Wegen der in Spanien seit Jahren andauernden Dürre muss Henkell-Partner Freixenet nun deutliche Abstriche machen. Zahlreiche Stellen sind in Gefahr. © Clara Margais/dpa

Der Schaumweinhersteller Freixenet hat wegen der Folgen der wohl gravierendsten Dürre in Katalonien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen mit verdorrenden Weinreben Kurzarbeit in Spanien beantragt.

Das Unternehmen ist Teil des deutsch-spanischen Unternehmens Henkell Freixenet, das als weltweiter Marktführer für Schaumwein bei Absatz und Umsatz gilt und seinen Sitz in Wiesbaden und Sant Sadurní d’Anoia unweit von Barcelona hat.

Wie eine Firmensprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wären von der Kurzarbeit von Mai an bis zu 615 Beschäftigte in Spanien betroffen.

Ziel sei ausdrücklich nicht ihre Entlassung, sondern die Jobs "zu erhalten und das Unternehmen durch diese Krise zu führen". Dauer und Umfang der Kurzarbeit hingen von der weiteren Entwicklung in der Region ab. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet.