Finanzspritze für angeschlagenen Waren-Konzern: Galeria erhält Zehn-Millionen-Kredit

Düsseldorf - Frisches Geld für Galeria: Die Warenhauskette erhält einen neuen Kredit von ihrem Minderheitsgesellschafter Bain Capital, wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte.

Die Warenhauskette Galeria musste Anfang 2024 erneut Insolvenz anmelden. © Thomas Banneyer/dpa

Die Zwischenfinanzierung soll dabei helfen, die angespannte finanzielle Situation zu überbrücken. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet.

Galeria erhält nach eigenen Angaben zehn Millionen Euro. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Investor Bain Capital einen Kredit gewährt. "Die Liquiditätslage zeigt harte Schwankungen", sagte Geschäftsführer Tilo Hellenbock. Er zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass sich die Lage wieder stabilisieren werde.

Mehrere Vermieter von Galeria beklagten kürzlich, dass die Mietzahlungen für April ausgeblieben seien. Betroffen ist unter anderem die Filiale am Berliner Alexanderplatz, deren Immobilie Commerz Real gehört. Berichten zufolge soll Galeria zudem in mehreren Fällen gebeten haben, die Mieten zu stunden. Das war auf Nachfrage zunächst nicht kommentiert worden.

Das Warenhausunternehmen räumte nun ein, Vermieter der 83 Filialen um eine Stundung gebeten zu haben. Die Mietzahlungen, die eigentlich im März und April fällig gewesen wären, sollten in den Herbst verschoben werden. Dies sei jedoch nicht von allen Vermietern akzeptiert worden.

Laut Galeria wurden die Mietzahlungen in den Verhandlungen in einigen Fällen zunächst gestoppt, sollen nun aber nachgeholt werden. Einige Vermieter, die eine Stundung akzeptiert haben, erhalten die Miete demnach im Herbst, zuzüglich Zinsen. Ein Vermieter betonte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, von Galeria nicht um einen Zahlungsaufschub der Miete gebeten worden zu sein. "Es gab keine Kontaktaufnahme", hieß es. Andere Unternehmen äußerten sich zunächst nicht.