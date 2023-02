Görtz: Investor übernimmt insolventen Hamburger Schuhhändler

Hamburg - Im Herbst 2022 wurde bekannt, dass der traditionsreiche Hamburger Schuhhändler Görtz einen Insolvenzantrag stellen muss. Von den bundesweit 160 Filialen schlossen in der Folge immer mehr, auch viele Hamburger Standorte waren betroffen. Nun scheint ein Investor gefunden zu sein.

Musste im Herbst 2022 in die Insolvenz gehen: Der traditionsreiche Hamburger Schuhhändler Görtz. © Maja Hitij/dpa

Die Maßnahmen zur Kostenreduzierung, zu denen auch das Aus von Dutzenden Filialen gehörte, scheinen die Schuhkette Görtz für Investoren wieder attraktiv gemacht zu haben.

Nachdem erst Ende Dezember das Aus für die Filialen Hamburger Hof, Poststraße und das Ende für den Standort in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs verkündet wurde und damit alleine in der Hansestadt das Aus von insgesamt acht Läden besiegelt wurde (inklusive der Cox-Filiale am Mühlendamm und des Kinderschuhladens im AEZ) können jetzt nicht nur die Hamburger Beschäftigten des Schuhhändlers Görtz aufatmen.

Wie die "WirtschaftsWoche" berichtet, habe sich ein Investor gefunden, der dem 1875 in Barmbek gegründeten Unternehmen aus der Krise helfen will.