Aus für Galeria Kaufhof: Bezirksbürgermeister entsetzt über Schließung im Ring Center

"Mit ihrem Standort direkt an U-Bahnhof und Ringbahn, unmittelbar an der Bezirksgrenze zwischen Lichtenberg und Friedrichshain ist dieser Knotenpunkt ein idealer Standort sowohl für die Nahversorgung der umliegenden Wohngebiete als auch als attraktives Ziel aus Innenstadt und Stadtrand gleichermaßen", so der Politiker .

Die Mitarbeiter von Galeria Kaufhof Karstadt bangen um ihre Arbeitsplätze. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

"Meine größte Sorge gilt jedoch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit Jahren um ihre Arbeitsplätze kämpfen und nun wieder einmal in eine unsichere Zukunft blicken", so der Bezirksbürgermeister weiter.

Hier stünden die Arbeitgeberin in der Verantwortung, Alternativen zu schaffen und sozialverträgliche Lösungen zu finden.

Ebenso muss die Filiale in Potsdam (Brandenburg) ihre Türen schließen.

Die weiteren Standorte am Alexanderplatz, am Kurfürstendamm, in der Schlossstraße, am Hermannplatz sowie in Tegel bleiben geöffnet.

In Deutschland werden insgesamt 16 von 92 Filialen zum 31. August geschlossen.

Erstmeldung um 11.08 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.14 Uhr.