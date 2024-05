Haribo will neues Werk in Neuss bauen: Das soll dort produziert werden

Für die einen sind sie nur eine klebrige Masse zwischen den Zähnen, für die anderen eine süße Köstlichkeit: Alle Maoam-Kaubonbons werden in Neuss hergestellt.

Neuss - Der Süßigkeitenhersteller Haribo will rund 300 Millionen Euro in ein neues Werk in Neuss (Nordrhein-Westfalen) investieren, in dem Maoam-Kaubonbons produziert werden.

Haribo will ein neues Werk in Neuss bauen. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Bezüglich des Kaufs eines 14 Hektar großen Grundstücks (20 Fußballfelder) sei man in Gesprächen mit der Stadt Neuss, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Baubeginn könnte 2025 sein, die Produktion 2028 starten. Zuvor hatte Haribo-Operativchef Markus Riegelein dem "Handelsblatt" ein Interview gegeben und von dem Vorhaben berichtet. Die Firma mit Sitz in Grafschaft im Norden von Rheinland-Pfalz hat bereits ein anderes Werk in Neuss, in dem bisher alle Maoam-Kaubonbons hergestellt werden. Wirtschaft News Hunderte Jobs werden gestrichen: Chiphersteller Infineon setzt den Rotstift an Nach einer Übergangszeit mit Parallelbetrieb soll dieses alte Werk stillgelegt werden - es ist deutlich kleiner als der neue Standort, dessen Produktionskapazität den Angaben zufolge etwa doppelt so hoch sein werde. Man könne die Nachfrage nach Maoam mit dem bestehenden Werk nicht mehr decken und für eine Erweiterung des Werks fehle Fläche.

Haribo hatte lange Zeit seinen Sitz in Bonn