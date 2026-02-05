Konkurrenz sei Dank: Vodafone kann Umsatz erneut steigern

Düsseldorf - Nach starken Einbußen und gesunkenen Marktanteilen hat der Internetanbieter Vodafone Deutschland sein Geschäft stabilisieren können. Das liegt vor allem an Mietzahlungen vom Wettbewerber 1&1.

Die Deutschlandtochter des britischen Vodafone-Konzerns kann erneut ein Mini-Wachstum vorweisen. © Thomas Banneyer/dpa

Wie die Deutschlandtochter des britischen Vodafone-Konzerns in Düsseldorf mitteilte, stieg der Service-Umsatz im dritten Quartal des bis Ende März laufenden Geschäftsjahres 2025/26 um 0,7 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro. Angaben zum Gewinn wurden nicht gemacht.

Damit verbuchte Vodafone Deutschland nach 0,5 Prozent im zweiten Quartal erneut ein Mini-Wachstum. Die sechs Quartale davor hatte die Firma heftige Umsatzrückgänge von bis zu 6,4 Prozent hinnehmen müssen.

Hauptgrund für den damaligen Erlös-Schwund war eine Gesetzesänderung, die Vodafone in seinem Geschäft mit Fernseh-Anschlüssen auf Talfahrt geschickt hatte. Die Firma verlor in den vergangenen Jahren etwa vier Millionen Kunden.

Bei der Gesetzesänderung ging es um das sogenannte Nebenkostenprivileg, bei dem Millionen Mieter für einen Vodafone-TV-Anschluss zahlen mussten, ob sie wollten oder nicht. Als diese Zahlungspflicht 2024 aufgehoben wurde, wechselten viele Kunden zu anderen Anbietern.

Der Kundenschwund wurde im Frühjahr 2025 zwar gestoppt, im ersten und zweiten Quartal 2025/26 konnte Vodafone seine TV-Kundenzahl um insgesamt 90.000 erhöhen. Doch der Nischenmarkt bleibt ein hartes Pflaster.