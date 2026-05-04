Labor eigenständig arbeiten lassen: SAP steckt eine Milliarde Euro in KI-Firma

Walldorf - Europas größter Softwarehersteller baut sein Angebot rund um künstliche Intelligenz mit zwei Übernahmen aus. SAP will das Labor eigenständig arbeiten lassen.

Der Softwareriese SAP mit Sitz in Walldorf entschied sich für zwei Zukäufe, um sein Angebot zu erweitern. © Uwe Anspach/dpa

Das Unternehmen kauft den deutschen Anbieter Prior Labs und will in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro in die Freiburger investieren, teilte der Dax-Konzern am Montag in Walldorf mit.

Prior Labs sei ein Pionier für sogenannte Tabellarische Foundation Models (TFM), die KI-Modellen ein besseres Zahlen-, Tabellen- und Statistikverständnis ermöglichen sollen.

Prior Labs solle nach der Übernahme eigenständig bleiben, SAP will die Firma zu einem weltweit führenden KI-Labor für strukturierte Daten ausbauen. Zudem plant SAP, die US-Firma Dremio zu kaufen.