Lidl ändert Preis-Politik: Davon wird jetzt vieles billiger!

Vegane Lebensmittel werden bei Lidl jetzt im Preis gesenkt. © PR/Lidl

Wie der Lebensmittelhändler mitteilte, verfolge er seit einiger Zeit, das Ziel, "Kunden das beste Angebot für eine bewusste und nachhaltige Lebensweise zu bieten". Jetzt geht der Discounter dabei den nächsten Schritt und senkt die Preise für vegane Lebensmittel.

Lidl sei "davon überzeugt, dass ein bewusster und nachhaltiger Konsum nur in die Breite getragen werden kann, wenn die darauf einzahlende Ernährung für alle erschwinglich und leichter zugänglich ist".

Der Discounter sei sich bewusst, dass Veganes bisher "deutlich teurer" sei als das tierische Äquivalent. "Das möchte Lidl in Deutschland ändern und sorgt ab sofort für Gleichberechtigung auf dem Teller", hieß es weiter.

So gut wie alle Produkte der Lidl-Eigenmarke "Vemondo" werden jetzt im Preis gesenkt. Der Grundpreis (also beispielsweise je 100 Gramm) gleiche sich somit an die Artikel mit tierischem Ursprung an.

Damit will man aber nicht nur Vegetarier und Veganer erreichen.