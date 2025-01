Preiserhöhung! Milka-Schokolade kostet jetzt deutlich mehr

Von Sven Reuter

Idstein - Für Milka-Schokolade müssen Kunden vielerorts tiefer in die Tasche greifen! Handelsketten wie Aldi, Edeka, Kaufland, Rewe und Rossmann bieten die Tafeln in der klassischen Größe in dieser Woche für 1,99 Euro an statt wie bisher für 1,49 Euro. Das zeigt eine Auswertung des Preisvergleichsportals Smhaggle.