Rheinmetall zieht Schlussstrich: Mit dieser Sparte ist ab 2026 Schluss

Düsseldorf - Weg von zivilen Geschäften: Rheinmetall will sich fortan nur noch auf den Rüstungsbereich konzentrieren.

Künftig will sich der Konzern nur noch auf den Rüstungsbereich konzentrieren. © Julian Stratenschulte/dpa

Das bedeutet im Klartext: Der Konzern will Teile seines Geschäfts verkaufen.

Im Detail geht es um Bauteile für die Automobil- und Energiewirtschaft. Mit zwei Bietern soll über den Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal 2026 an, wie der Dax-Konzern am Mittwochabend mitteilte.

Bereits seit April seien Gespräche mit Interessenten geführt worden, hieß es. Bei dem Konzernteil, der abgestoßen wird, handelt es sich vorwiegend um die Autozulieferung und Teile für die Energiewirtschaft.

Über einen Verkauf wurde bereits länger spekuliert. Die Sparte Power Systems und weitere dazugehörende Gesellschaften werden von nun an buchhalterisch vom Konzern getrennt und als nicht fortgeführte Geschäftsbereiche geführt, weswegen der Konzern auch seine Prognose anpasste.