Schock für Kunden: Beliebte Supermarktkette zieht sich aus ganzem Bundesland zurück!

Bregenz - Wer im Ländle gern bei einer bestimmten Supermarktkette einkaufen ging, könnte schon bald in die Röhre gucken! Wie REWE jetzt bestätigt, soll schon ab November eine Marke komplett aus dem Landschaftsbild des Bundeslandes verschwinden.

In Vorarlberg schließen sämtliche Billa-Märkte. Noch im November soll die Umstrukturierung beginnen. © 123RF/panama7

Es geht dabei um die in Österreich so beliebten Billa-Märkte. Sie bieten alles, was Kunden tagtäglich brauchen könnten: Lebensmittel, Drogerieartikel und besondere Non-Food-Angebote.

Gegenüber der österreichischen Tageszeitung Heute bestätigte die REWE Group mit Sitz in Köln, dass in Vorarlberg die drei besonders großen Billa-Plus-Filialen (in Altach, Dornbirn und Rankweil) schließen werden.

Auch die zehn übrigen Billa-Märkte in der Region sollen perspektivisch dicht machen. Die ersten schon im November, für die anderen sucht man noch nach Lösungen.

Aus den größeren Plus-Supermärkten sollen demnach schon bald Filialen der Kette "Sutterlüty Ländlemarkt" werden. In Vorarlberg, dem Ländle genannten Bundesland, werden diese besonderen Läden von rund 15000 regionalen Erzeugern beliefert, wie das Unternehmen mitteilt.

Es handle sich dabei um das "weltweit größte regionale Sortiment".