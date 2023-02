Schon ab 1. März: eBay streicht Gebühren für private Verkäufer

Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) - Die Online-Handelsplattform eBay verlangt in Deutschland künftig bei privaten Verkäufen keine Angebotsgebühren oder Verkaufsprovisionen mehr.

eBay Deutschland hat am Dienstag angekündigt, dass sowohl Angebotsgebühren als auch Verkaufsprovisionen für private Verkäufer ab dem 1. März wegfallen. (Archivfoto) © Christoph Dernbach/dpa

Mit dem Wegfall der Kosten beseitige man die größte Hürde, die Verbraucherinnen und Verbraucher bislang beim Verkaufen über eBay.de gesehen haben, erklärte das Unternehmen am Dienstag in Kleinmachnow bei Berlin.

Die Regelung gilt zeitlich unbefristet, aber nur in Deutschland. Nach den USA und Großbritannien ist die Bundesrepublik die drittgrößte Umsatzregion des Unternehmens weltweit.

Die neue Regelung gilt vom kommenden Mittwoch (1. März) an. Bislang müssen Verkäufer rund elf Prozent ihrer Erlöse als Provision an eBay abtreten. Dazu kommen 35 Euro-Cent als Einstellgebühr. An den Kosten für gewerbliche Anbieter ändert sich nicht.

Der Geschäftsführer von eBay Deutschland, Oliver Klinck, sagte, der Wegfall der Gebühren für den privaten Verkauf sei eine Investition eBay Deutschlands in das gesamte Marktplatz-Geschäft.