Sind Auszubildende zu faul? Immer mehr brechen ihre Lehre ab!

Im Vergleich zu 2014 hat die Anzahl der Ausbildungsabbrecher leicht angezogen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der Anteil der Ausbildungsverhältnisse, die vorzeitig aufgelöst wurden, habe im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen bei 29,7 Prozent gelegen und damit 6,3 Prozentpunkte höher als 2014, teilte das Statistikamt IT.NRW am Dienstag in Düsseldorf mit.

2022 hatte der Anteil 30,3 Prozent betragen, er sank also binnen eines Jahres leicht. Im Neun-Jahres-Vergleich ist hingegen ein deutlicher Anstieg erkennbar.

Die Lage ist je nach Wirtschaftsbereich unterschiedlich, im Handwerk hatte die sogenannte Lösungsquote 2023 sogar bei 38,5 Prozent gelegen. Im öffentlichen Dienst waren es nur 10,1 Prozent gewesen.

"Das Durchhaltevermögen ist nicht mehr so ausgeprägt wie früher", sagte ein Sprecher von Handwerk NRW. Der Nachwuchs wechsele häufiger seine berufliche Perspektive und sattele um.