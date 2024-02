Sparen, Stress und Schulden: Warum gibt es nach wie vor im Osten so viele Niedriglöhne?

Nicht wenige Menschen verdienen im Niedriglohnsektor. Wie sie mit dem geringen Einkommen klarkommen, hat der MDR recherchiert.

Von Anna Gumbert

Leipzig - 3,6 Millionen Beschäftigte in Deutschland müssen mit einem Niedriglohn zwischen 12,41 und 14 Euro in der Stunde auskommen. Besonders häufig sind das Menschen aus Ostdeutschland - warum das so ist und wie sie mit Niedriglöhnen trotzdem auskommen, berichtet die neue Doku von "MDR exactly".

Max (24) arbeitet in der Gastronomie. Ohne das Trinkgeld würde er sich nach einem anderen Job umsehen. © MDR/Katharina Vorndran Der 24-jährige Max aus Magdeburg etwa verdient als Servicekraft in der Gastronomie 13,44 Euro in der Stunde. Damit liegt er im Niedriglohnsektor und knapp über dem Mindestlohn, zum 1. Januar auf 12,41 Euro angehoben wurde. "Mit Trinkgeld ist es annehmbar und voll okay. Ohne Trinkgeld weiß ich nicht, ob ich den Job machen würde. Es ist nicht das Wichtigste, aber wir leben halt davon", gibt Max zu, der an schlechten Tagen zehn Euro unversteuert mit nach Hause nimmt, an guten Tagen aber zusätzlich noch dreistellig verdienen kann. Davon gehen feste Einnahmen wie Miete, Essen und Co. ab - da der junge Mann gleichzeitig noch Schulden abbezahlen muss, bleibt am Ende des Monats nicht viel übrig.

Mehr Tarifbezahlung in Westdeutschland