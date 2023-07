Auf sechs Kontinenten aktiv! Leipziger Branchen-Primus schweißt die Welt zusammen

Leipzig - Gleich neben dem Leipziger Rathaus hat ein Unternehmen seine Zentrale, das mittels Tochterfirmen auf sechs Kontinenten operiert. Das aber, trotz aller Erfolge, hier kaum jemand kennt. Die "Goldschmidt-Gruppe" verdankt ihre Stellung als Weltmarktführer einem Verfahren, das der Firmengründer schon vor 128 Jahren zum Patent anmeldete. Es geht um das Verschweißen von Schienen. Erinnert Ihr Euch noch an das "Klacke-di-klack" beim Bahnfahren? Dass man diese Geräusche am Ende einer Schiene kaum noch hört, liegt daran, dass es diese "Enden" nicht mehr gibt. Dank Goldschmidt.

Und zwar bei Bedarf auch "vor Ort", also irgendwo entlang eines Schienenstrangs. Dieses "Thermit-Verfahren" setzte sich durch und ist noch immer weltweit äußerst gefragt.

Aus Eisenoxid (im Grunde Rost) und Aluminium-Granulat, angereichert mit ein paar weiteren Stoffen, stellte jener Hans Goldschmidt 1895 ein Gemisch her, das, wenn man es mit starker Flamme entzündete, im Nu flüssiges Eisen erzeugte.

Nämlich die, wie man die sogenannten Schienenstöße, also die Enden zweier Schienen, am besten miteinander verschweißt.

Genauer gesagt dank der Erfindung eines gewissen Hans Goldschmidt, der 1861 geboren wurde und vor jetzt genau einhundert Jahren verstarb. Dieser Sohn eines Firmengründers hatte schon eine Weile in der Berliner Chemiefabrik seines Vaters gearbeitet, als ihm eine (im wahrsten Sinne!) zündende Idee kam.

Seit mehr als hundert Jahren wird Thermit zum Verschweißen von Schienen genutzt. © IMAGO/piemags

Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurden Firmen, die mit ebendieser Schweißtechnik arbeiteten, auch in Großbritannien und den USA gegründet. Heute hat die Goldschmidt-Gruppe zudem Tochterunternehmen in sechs weiteren europäischen Ländern sowie in China, Brasilien, Südafrika und Australien.

Also auf sechs Kontinenten, wenn man Nord- und Südamerika einzeln zählt. "Nur in der Antarktis sind wir nicht vertreten", lacht Unternehmenssprecherin Claudia Koch (45), "aber dort gibt es ja auch keine Schienen".

Natürlich wird das Goldschmidt'sche Thermit-Verfahren nicht nur in den genannten Ländern mit Sitzen von Tochterfirmen angewandt. Auch anderswo können Hersteller und Betreiber von Schienennetzen die nötigen Materialien kaufen.

Laut Firmenangaben ist das spezielle Schweißverfahren in 80 Ländern zugelassen, rund 8000 Kunden gebe es. Verkauft wird portionsweise, das heißt, es gibt entweder Beutel oder kleine Metalleimer mit der fertigen Mischung aus Eisenoxid, Aluminium und "gewissen Extras" (Betriebsgeheimnis!), die für genau einen Schweißvorgang reichen.

In Deutschland werden diese Mischungen vor allem in Halle hergestellt.