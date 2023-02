Dolle Kamellen aus Sachsen: Bonbon-Klassiker regnen überall von den Faschingswagen

Delitzsch - Sie gehören zum Karneval wie Pappnasen und Konfetti - "Böhme Fruchtkaramellen". Millionenfach werden die süßen Plombenzieher ab diesem Wochenende bei den Faschingsumzügen von den Wagen geworfen – deutschlandweit. Hergestellt werden die Karamellen in Sachsen , in der Delitzscher Schokoladenfabrik.

Mit vollen Händen werfen die Jecken bei Faschingsumzügen in ganz Deutschland Karamellen ins Volk. © Oliver Berg/dpa

Es gibt sie in den Geschmacksrichtungen Kirsch, Zitrone, Apfel, Himbeere und Apfelsine. Die Frucht ziert die silberne Verpackung des quadratischen Kaubonbons. Das Design ist - positiv formuliert: Retro. Unverändert seit den 50er-Jahren.

Doch das Produkt, von Kennern "Frukas" abgekürzt, ist der Renner. "Jeder Versuch, das Produkt zu modernisieren, wird von den Kunden grandios abgelehnt", so Geschäftsführer Darren Ehlert (49) in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Jeder Marketingprofessor würde die Stirn runzeln."

Doch für Fruka-Liebhaber ist es ein unverbrüchliches Stück Kindheit – und Karneval.

"Unsere Hochsaison fängt in der zweiten Januarhälfte an. Dann kaufen die Karnevalisten im Großhandel die Drei-Kilo-Beutel. Die Leute kaufen, damit sie es dann vom Faschingswagen runterschmeißen können", so Ehlert. "Eigentlich schade - ein Lebensmittel durch die Gegend zu werfen. Aber es gehört einfach zur Tradition."

Auch beim Delitzscher Carneval Verein - der pro Saison rund 60 Kilo Frukas auswirft.