Druck aus Brüssel: Onlinehändler Vinted informiert besser über versteckte Kosten

Brüssel (Belgien) - Auf Druck von Verbraucherschützern will der Secondhand-Onlinehändler Vinted künftig besser über versteckte Kosten bei der Bestellung informieren. Das Unternehmen reagiere damit auf Vorwürfe der zuständigen Behörden an seinem Sitz in Litauen und aus Brüssel, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit.