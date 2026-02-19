Fastenzeit ist auch wieder "Tea-Time": Sächsisches Unternehmen hat einen Favoriten
Freital - Die Fastenzeit hat begonnen - und damit auch bei Naturheilmittelhersteller Bombastus (Jahresumsatz 13 Millionen Euro, 155 Mitarbeiter) die Teezeit. Neben den Fastentees rückt das Freitaler Unternehmen einen ganz besonderen Tee in den Fokus: Ingwertee. Denn Ingwer ist die "Arzneipflanze des Jahres 2026".
"Ingwer ist ein echtes Multitalent", erklärt Susan Lorenz (43) von der Central-Apotheke in Freital. "Viele schwören auf Ingwer vorbeugend gegen Reisekrankheit oder in der Erkältungszeit. Aber er fördert auch die Verdauung, aktiviert den Stoffwechsel und unterstützt die Leberfunktion. Genau diese Eigenschaften sind in der Fastenzeit gefragt, daher ist die Nachfrage nach Ingwertee momentan besonders hoch."
Im Bombastus-Sortiment ist Ingwer fünfmal vertreten: in jährlich 8300 Packungen Ingwertee und zwei Winter-Teemischungen (16.500 Packungen), als naturreines Ingweröl für Duftlampen und als Bestandteil einer Sport- und Massage-Essenz.
Der Ingwertee, eine Komposition mit Zitronenverbene und Zitronengras, erfreut sich vor allem in der Fastenzeit großer Beliebtheit.
Er sorgt mit seinem würzigen Geschmack für eine Abwechslung zu Basen- oder Fastentees, von denen Bombastus pro Jahr rund 12.000 Packungen an Apotheken liefert.
Titelfoto: Holm Helis