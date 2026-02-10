170 Mitarbeiter verlieren ihren Job: Beliebter Online-Shop stoffe.de stellt Betrieb ein

Schenefeld - Viele Hobby-Bastler und Näh-Enthusiasten müssen jetzt ganz stark sein: Der vor allem in der DIY-Szene beliebte Online-Händler stoffe.de schließt seine virtuellen Pforten.

Ein beliebter Online-Händler für Nähzubehör stellt den Betrieb ein. (Symbolfoto) © Jennifer Brückner/dpa

Wie das Branchen-Portal "Retail-News" berichtet, stellt die insolvente FabFab GmbH, zu der neben dem Internetshop auch die Kreativ-Community "Makerist" gehört, ihren Geschäftsbetrieb ein. Demnach verlieren dadurch insgesamt rund 170 Mitarbeiter ihren Job.

Die Firma leitete bereits im vergangenen Oktober ein vorläufiges Insolvenzverfahren ein, hoffte jedoch noch auf einen neuen Investor sowie den Fortbetrieb, nachdem der alte Hauptgeldgeber abgesprungen war und neues Kapital verweigert hatte.

Dazu wird es nun aber offenbar nicht mehr kommen. Dabei gehört die Seite für Stoffe, Schnittmuster und Näh- sowie Bastelzubehör hierzulande seit Jahren zu den wichtigsten Materialhändlern in der Do-it-yourself-Branche, die während der Corona-Pandemie eigentlich auch einen Aufschwung erlebte.

Anschließend folgte jedoch die große Ernüchterung, da sich viele Verbraucher zu dieser Zeit einen Vorrat zulegten und die Nachfrage nicht aufrechterhalten blieb.