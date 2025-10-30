Hohe Umsatz-Einbußen: PUMA will bis Ende des Jahres Hunderte Arbeitsplätze streichen
Von Natali Schwab und Jennifer Schneider
Herzogenaurach - Die deutsche Sportbekleidungsmarke PUMA will bis Ende 2026 rund 900 Verwaltungsstellen abbauen, nachdem das Unternehmen für die ersten neun Monate des Jahres 2025 enttäuschende Ergebnisse vorgelegt hat. Der Umsatz ging in diesem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 8,5 Prozent zurück, teilte das Unternehmen mit Sitz in Süddeutschland am Donnerstag mit.
Der Nettoverlust belief sich in diesem Zeitraum auf 308,9 Millionen Euro, verglichen mit einem Nettogewinn von 257,1 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des Vorjahres.
Der Sportartikelhersteller unter der Leitung seines neuen Vorstandsvorsitzenden Arthur Hoeld (55) kündigte an, sich stärker auf seine Kernmärkte zu konzentrieren - darunter Fußball, Training und Laufen sowie Sportbekleidung.
Puma strebte an, "unerwünschte Großhandelsgeschäfte" und "übermäßige Lagerbestände bei Einzelhandelspartnern" zu reduzieren, erklärte das Unternehmen.
Diese Maßnahmen würden 2026 zu einem "Überbrückungsjahr" machen, um 2027 neu durchstarten zu können.
Hoeld zeigte sich optimistisch und sagte: "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Marke PUMA mit ihrer mehr als 77-jährigen Geschichte [...] ein unglaubliches Potenzial hat."
