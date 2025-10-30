Hohe Umsatz-Einbußen: PUMA will bis Ende des Jahres Hunderte Arbeitsplätze streichen

Herzogenaurach - Die deutsche Sportbekleidungsmarke PUMA will bis Ende 2026 rund 900 Verwaltungsstellen abbauen, nachdem das Unternehmen für die ersten neun Monate des Jahres 2025 enttäuschende Ergebnisse vorgelegt hat. Der Umsatz ging in diesem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 8,5 Prozent zurück, teilte das Unternehmen mit Sitz in Süddeutschland am Donnerstag mit.

Die Sport-Marke "PUMA" wurde im Juni 1948 von Rudolf Dassler in Herzogenaurach gegründet. © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Der Nettoverlust belief sich in diesem Zeitraum auf 308,9 Millionen Euro, verglichen mit einem Nettogewinn von 257,1 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des Vorjahres.

Der Sportartikelhersteller unter der Leitung seines neuen Vorstandsvorsitzenden Arthur Hoeld (55) kündigte an, sich stärker auf seine Kernmärkte zu konzentrieren - darunter Fußball, Training und Laufen sowie Sportbekleidung.

Puma strebte an, "unerwünschte Großhandelsgeschäfte" und "übermäßige Lagerbestände bei Einzelhandelspartnern" zu reduzieren, erklärte das Unternehmen.