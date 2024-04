Marktführer erhöht in wenigen Tagen Kaffeepreise deutlich

Hamburg - Die Verbraucher in Deutschland werden bei ihrem liebsten Getränk tiefer in die Tasche greifen müssen.

Die Tasse Kaffee wird teurer. (Archivbild) © Angelika Warmuth/dpa

Marktführer Tchibo reagiert auf höhere Weltmarktpreise und steigende Kosten und passt die Preise für Röstkaffee an, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg ankündigte.

"Im vergangenen Jahr sind viele Kosten weiter gestiegen, auch für Rohkaffee", hieß es. "Um unseren Kundinnen und Kunden weiterhin die gewohnt hohe Tchibo-Qualität zu bieten, müssen nun auch wir handeln. Wir haben lange gezögert", sagte Tchibo-Sprecher Arnd Liedtke.

Zum 15. April sollen die Preise je nach Sorte und Herkunftsland zwischen 50 Cent und 1 Euro pro Pfund erhöht werden.

Tchibo berichtet in aller Regel als einziger Anbieter über seine Preisgestaltung und gilt als Signalgeber in der Branche. Denn der Handelskonzern verkauft seine Produkte über eigene Filialen und Depots sowie online unmittelbar an Endverbraucher und kann deshalb auch seine Endpreise festlegen.