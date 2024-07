Neue Technik soll CO2 in Nützliches umwandeln: Sächsisches Start-up zieht Klimakiller die Zähne

Denn mithilfe seines Plasmareaktors lässt sich der Klimakiller Kohlendioxid in nützliche Rohstoffe verwandeln, ohne dass dafür Erdöl oder Erdgas gebraucht werden. Das kann künftig in der Erde bleiben.

Die zündende Idee kam beim Duschen. Als Chemieingenieur Christian Koch (44) vor zehn Jahren in seiner Wohnung in Leipzig-Gohlis unter der warmen Brause stand, überfiel ihn förmlich eine Idee. "Ich hatte plötzlich die Eingebung von einem neuen Werkstoff", erinnert sich der Verfahrenstechniker.

Oder Propylen, das in Lebensmittelverpackungen und Kunststoffflaschen steckt. Propanol als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Insektiziden und Arzneimitteln. Butanol, das in Polituren und Reinigungsmitteln vorkommt. Oder auch Methanol.

Hatte beim Warmduschen die Idee vom neuen Werkstoff für die kalte Plasmakatalyse: Chemieingenieur Christian Koch (44) aus Leipzig. © Ralf Seegers

Inzwischen arbeiten 17 Spezialisten in der Firma daran, die Technologie marktfähig zu machen. In spätestens vier Jahren soll der Prototyp eines Containers fertig sein, in dem über 200 einzelne enaDyne-Reaktoren werkeln. "Solche Container werden künftig bei Biogasanlagen oder in chemischen Betrieben stehen", ist sich Hahn sicher.

Vergangenen Monat sicherte sich das Leipziger Start-up das Siegerpodest des Sächsischen Gründerpreises 2024.

Das Katalyseverfahren ist inzwischen in Deutschland, den USA und Asien patentrechtlich geschützt. Hahn: "Derzeit erwarten wir Bestätigungen für weitere Patente."

Und wer weiß: Wenn mal wieder die Wasserrechnung bei Christian Koch in die Höhe schnellt, vielleicht wird dann die nächste Gamechanger-Technologie geboren ...