"Oettinger" im Visier von Hackern: Cyberangriff auf Traditionsbrauerei

Die gute Nachricht für alle Liebhaber des günstigen Bieres: Produktion und Logistik seien nach neuestem Stand nicht von der Cyberattacke betroffen: "Wir produzieren weiterhin in Oettingen, Mönchengladbach und Braunschweig, liefern Getränke aus und können Kundenanforderungen gerecht werden."

Welch böse Absichten die Hacker verfolgt haben und ob sie bei ihren kriminellen Machenschaften erfolgreich sensible Daten klauen konnten, ist bisher nicht bekannt.

Die Brauerei bestätigte den Cyberangriff am Donnerstag gegenüber dem Fachmagazin " Lebensmittel Zeitung " (LZ) und erklärte: "Oettinger Getränke hat umgehend und mit allen erforderlichen Maßnahmen reagiert."

In der IT-Zentrale der bayrischen Brauerei arbeite man derweil "mit Hochdruck" an der Wiederherstellung der betroffenen Systeme. Für weitere Details zum Cyberangriff hat TAG24 eine entsprechende Presseanfrage an "Oettinger" gestellt, eine Rückmeldung dazu steht noch aus.