Saubere Sache! So erobern "Fit" und "Mum" die Welt

"Jeder dritte Haushalt in Deutschland kauft mindestens einmal im Jahr ein Fit-Produkt", sagt Marketing-Leiter Markus Jahnke (44).

"Seit August gibt es Fit auch bei Aldi", verriet Inhaber Wolfgang Groß (71) am Donnerstag bei einem Rundgang mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU). Der Discounter war bis dato der einzige, bei dem der Marktführer bisher noch nicht im Regal stand.

Der Klassiker aus dem Hause "Fit": das grüne Spülmittel. © Thomas Türpe

350 Produkte hat Fit im Angebot, darunter auch das Waschmittel Sunil und Haarpflegeprodukte der Marke Gard.

Fit ist mittlerweile weltweit unterwegs. "In Polen ist der Weichspüler Kuschelweich sehr beliebt, in Großbritannien die Fenjal-Körperpflegeprodukte, auf der Arabischen Halbinsel der Mum-Deoroller", berichtet Jahnke.

Zu DDR-Zeiten gehörte der Produktionsstandort in Hirschfelde zum VEB Fettchemie Chemnitz. Daher hat die Original-Fit-Flasche ihre charakteristische Form. Sie ist dem Roten Turm der Chemnitzer Stadtbefestigung nachempfunden.

Mit dem Kauf von Fit 1992 durch den gebürtigen Badener Wolfgang Groß wurde aus der ostdeutschen eine gesamtdeutsche Erfolgsgeschichte.

Noch was? Ja, gab's eigentlich einen Anlass für den Besuch des Ministerpräsidenten? Das erklärte Michael Kretschmer augenzwinkernd so: "Ich hab' immer einen anstrengenden Alltag. Dacht' ich, machste mal was Schönes, gehste Fit besuchen."