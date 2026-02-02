Teuer-Schock beim Kaffee! Marktführer erhöht Preise erneut

Hamburg - Tchibo hebt die Kaffeepreise an. Die Erhöhung wird zum 16. Februar wirksam, wie das Hamburger Handelsunternehmen mitteilte.

Die Tasse Kaffee wird teurer. (Archivfoto) © Fahmi Fakhrudin/Unsplash

Je Pfund verteuert Tchibo die Bohnen um bis zu 1 Euro. "In einem weiterhin angespannten Markt sind die Verkaufspreise für Kaffee im vergangenen Jahr deutlich angestiegen", sagte der Tchibo-Sprecher.

Der Kaffeeröster Tchibo hatte die Preise zuletzt vor rund einem Jahr erhöht. Angekündigt war eine Preiserhöhung um 50 Cent bis 1 Euro je Pfund.

Das Hamburger Handelsunternehmen berichtet anders als andere Unternehmen über seine Preisgestaltung und gilt als Signalgeber in der Branche. Tchibo verkauft seine Produkte in eigenen Filialen, auf Flächen in Supermärkten und online an Verbraucher und kann deshalb Endpreise festlegen.