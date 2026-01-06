Gefährliche Hundeköder im Norden: Wurst mit Glassplittern präpariert

Von Lennart Stock Lähden - Die Polizei im Emsland ( Niedersachsen ) sucht nach einem Unbekannten, der in der Gemeinde Lähden ein mit Glassplittern präpariertes Fleischwürstchen ausgelegt hat.

An einem Gehwegrand in Lähden wurde ein mit Glassplittern präpariertes Fleischwürstchen entdeckt. © Bildmontage: Christophe Gateau/dpa, Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ein Zeuge hatte das Würstchen neben einem Gehweg entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten gehen davon aus, dass das mit Glassplittern gespickte Fleischstück gezielt dort abgelegt wurde, um Tiere, insbesondere Hunde, zu verletzen.

Bislang sei kein Tier verletzt worden, hieß es.