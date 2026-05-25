Oberleitung gerissen, Zug mit über 600 Gästen evakuiert: Strecke nach Feuer wieder befahrbar

Sprötze - Fahrgäste des Metronom haben sich ihren Pfingstmontag sicherlich auch anders vorgestellt. Wegen einer gerissenen Oberleitung auf der Strecke zwischen Hamburg und Bremen waren einigen Passagiere bei Sprötze im Landkreis Harburg gestrandet. Zwischenzeitig war die Strecke gesperrt. Inzwischen wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

Wegen einer abgerissenen Oberleitung strandeten Fahrgäste eines Metronom auf der Strecke zwischen Hamburg und Bremen. © JOTO

Laut eines Reporters vor Ort habe die gerissene Oberleitung Feuer gefangen und deshalb einen Großeinsatz auf der Bahnstrecke ausgelöst.

Der Zwischenfall habe sich laut ersten Angaben gegen 15.30 Uhr ereignet. Ein Metronom, der rund 640 Fahrgäste an Bord hatte, war daraufhin zum Stillstand gekommen. Der Lokführer habe laut Angaben des privaten Betreibers eine Vollbremsung einleiten müssen.

Nachdem der Zug zum Halten gekommen war, habe das Personal Rauch an der Lok bemerkt. Auch die Böschung habe in teilweise in Flammen gestanden.

Der Zug musste evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Viele Personen strandeten an einer naheliegenden Landstraße. Laut Angaben würden die Passagiere von Bussen zum nächstgelegenen Bahnhöfen gebracht werden.

Laut Angaben der Deutschen Bahn seien höchstwahrscheinlich technische Probleme der Grund für die Störung. Ein Kurzschluss an der Metronom-Lok soll wahrscheinlich einen Schaden an der Oberleitung verursacht haben.