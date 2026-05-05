Streit eskaliert: Toter nach Schusswechsel in Niedersachsen

Nienburg - Bei einer Schießerei in Niedersachsen wurde eine Person getötet.

In Nienburg kam es zu einer tödlichen Schießerei. © -/dpa

Am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr uferte in Weser-Stadt Nienburg ein Streit zwischen mehreren Personen aus. Plötzlich fielen Schüsse.

Wie die Polizei mitteilte, überlebte eine Person den Schusswechsel nicht. Eine weitere beteiligte Person wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeflogen.

Auf TAG24-Nachfrage konnte eine Polizeisprecherin keine näheren Angaben zu den Identitäten der Beteiligten geben.

Für die Bevölkerung besteht jedoch keine Gefahr mehr. Bürger wurden dennoch gebeten, den Tatort aufgrund des laufenden Polizeieinsatzes zu meiden.

Die Hannoversche Straße im Süden der Kleinstadt ist derweil weiterhin gesperrt. Der Einsatz wird voraussichtlich noch die ganze Nacht lang andauern, so die Polizeisprecherin.